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Haggerty named AAC Freshman of the Year
Matthew Christian
ITS Staff Writer
The American released its postseason men's basketball awards on Tuesday, and Tulsa guard PJ Haggerty was named the Freshman of the Year, while TU guard Tyshawn Archie and big man Matt Reed joined H...
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