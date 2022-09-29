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ITS Podcast: Cincinnati preview, Ole Miss recap and more

Matthew Christian
ITS Staff Writer

Inside Tulsa Sports publisher Chris Harmon provides a TU basketball recruiting update, recaps Tulsa's road game at Ole Miss and previews the Hurricane's conference opener against Cincinnati.

Plus, loads of audio clips from TU head coach Philip Montgomery, Cincy coach Luke Fickell and more.


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