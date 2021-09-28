TU unveils new F.A. Dry Sports Performance Center
Matthew Christian
ITS Staff Writer
The University of Tulsa has completed its new F.A. Dry Sports Performance Center. Check out videos and photos below.
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