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TU unveils new F.A. Dry Sports Performance Center

Matthew Christian
ITS Staff Writer

The University of Tulsa has completed its new F.A. Dry Sports Performance Center. Check out videos and photos below.

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