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ITS Podcast: Ole Miss preview with Jerry Ostroski

Matthew Christian
ITS Staff Writer

TU Hall of Famer Jerry Ostroski helps preview Tulsa's matchup with No. 16 Ole Miss and discusses his many experiences facing ranked Power Five opponents during his playing days at Tulsa.

Chris Harmon discusses the TU football season thus far, recaps Tulsa's win over Jacksonville State and provides a Tulsa football and basketball recruiting update.

Plus, audio clips from Philip Montgomery and Lane Kiffin, as the two coaches discuss this weekend's contest.


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